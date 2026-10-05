Terobosan Aplikasi Tangsel One: Dari Loker Hingga Urusan Dapur

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Urusan dapur sampai urusan cari kerja kini tak lagi bikin pusing warga Tangerang Selatan.

Lewat pembaruan aplikasi Tangsel One, Pemkot Tangsel mencoba memangkas kerumitan hidup warganya hanya dalam satu genggaman ponsel.

Bagi para pencari kerja, tak ada lagi cerita kehabisan kuota hanya demi berpindah-pindah situs lowongan.

Integrasi dengan Portal Kerja Pemkot Tangsel membuat seluruh informasi loker resmi langsung terpusat di satu layar.

Di sisi lain, buat para ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang kerap dibuat senam jantung oleh naik-turunnya harga bahan pokok, pemantauan harga pasar tradisional kini bisa dipantau secara real-time.

Merencanakan belanja mingguan pun terasa lebih terukur.

Kepala Diskominfo Tangsel Tb. Asep Nurdin, menyebut pembaruan ini lahir dari kebutuhan warga yang ingin serbapraktis.

Menurutnya, layanan esensial dari urusan perut hingga urusan surat-menyurat sengaja disatukan agar warga tak perlu mengunduh terlalu banyak aplikasi.