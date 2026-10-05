Terobosan Aplikasi Tangsel One: Dari Loker Hingga Urusan Dapur
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Urusan dapur sampai urusan cari kerja kini tak lagi bikin pusing warga Tangerang Selatan.
Lewat pembaruan aplikasi Tangsel One, Pemkot Tangsel mencoba memangkas kerumitan hidup warganya hanya dalam satu genggaman ponsel.
Bagi para pencari kerja, tak ada lagi cerita kehabisan kuota hanya demi berpindah-pindah situs lowongan.
Integrasi dengan Portal Kerja Pemkot Tangsel membuat seluruh informasi loker resmi langsung terpusat di satu layar.
Di sisi lain, buat para ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang kerap dibuat senam jantung oleh naik-turunnya harga bahan pokok, pemantauan harga pasar tradisional kini bisa dipantau secara real-time.
Merencanakan belanja mingguan pun terasa lebih terukur.
Kepala Diskominfo Tangsel Tb. Asep Nurdin, menyebut pembaruan ini lahir dari kebutuhan warga yang ingin serbapraktis.
Menurutnya, layanan esensial dari urusan perut hingga urusan surat-menyurat sengaja disatukan agar warga tak perlu mengunduh terlalu banyak aplikasi.
Urusan dapur sampai urusan cari kerja kini tak lagi bikin pusing warga Tangerang Selatan, lewat aplikasi Tangsel One
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Diskominfo Tangsel Perkuat Kapasitas Pemuda Lewat Keterampilan Digital Aplikatif
- Diskominfo Tangsel Merilis GPS Digital Academy & Innovation Center
- Demi Reformasi Birokrasi, Diskominfo Tangsel Singgung Komitmen Transparansi
- Diskominfo Tangsel Siapkan Sederet Fasilitas Digital untuk Pendaftaran SPMB 2026
- Dorong Pemuda Unggul di Era Teknologi, Pemkot Bikin Program Tangsel Digital Academy
- Perkuat Infrastruktur Digital, Diskominfo Tangsel Siap Optimalkan Teknologi IPv6