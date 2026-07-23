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Terobosan Baru BKN: PNS & PPPK Bekerja Dekat Keluarga dan Domisili

Terobosan Baru BKN: PNS & PPPK Bekerja Dekat Keluarga dan Domisili
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Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menerbitkan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2026 tentang pemberian penghargaan dan disiplin bagi PPPK di lingkungan BKN. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com, JAKARTA - Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah resmi meluncurkan program uji coba yang mengutamakan domisili dan keluarga pegawai.

Kini ASN baik PNS dan PPPK bisa bekerja lebih dekat dengan rumah dan keluarganya, tanpa mengurangi produktivitas.

"Tujuannya: hemat biaya, hati senang, kinerja tetap oke. Ini terobosan nyata menuju birokrasi yang fleksibel dan berpihak pada kesejahteraan," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan, Kamis (23/7/2026) 

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Prof. Zudan menjelaskan, sebagai tahap awal program Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga, diuji coba untuk pegawai BKN dengan menempatkan pegawai yang ada di lingkup Kantor Pusat, Kantor Regional, dan UPT BKN agar bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya. 

Prof. Zudan mengatakan, kebijakan ini dilatarbelakangi dari keyakinannya bahwa pegawai yang memiliki keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance) akan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal. 

Dengan bekerja lebih dekat dengan keluarga, menurutnya, ASN bisa meningkatkan motivasi bekerja sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. 

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"Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga. Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun akomodasi akibat tinggal berjauhan dengan keluarga," ujar Prof. Zudan.

Selain meningkatkan kualitas hidup pegawai, program ini juga menjadi upaya BKN untuk membantu ASN baik PNS maupun PPPK melakukan efisiensi pengeluaran rumah tangga. Prof. Zudan menyampaikan bahwa selama ini tidak sedikit ASN yang harus hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja sehingga harus menanggung biaya perjalanan, tempat tinggal, maupun kebutuhan rumah tangga di dua lokasi berbeda.

Kepala BKN Prof. Zudan menginisiasi program PNS dan PPPK bekerja dekat keluarga dan domisili

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