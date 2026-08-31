Terobosan Baru, CitraRaya Tangerang Tawarkan Kavling Mulai Rp 2,9 Juta per Meter

jpnn.com, JAKARTA - CitraRaya Tangerang terus menghadirkan pilihan properti, termasuk bagi mereka yang menginginkan hunian dengan desain dan karakter yang lebih personal.

Senior Marketing CitraRaya Tangerang CitraRaya Tangerang Joni Jingga mengatakan terobosan itu menghadirkan penawaran kavling siap bangun dengan harga mulai Rp 2,9 juta per meter persegi.

"Berbeda dengan membeli rumah jadi, memiliki tanah kavling memberikan keleluasaan kepada pemilik untuk menentukan sendiri seperti apa rumah yang ingin dibangun," ujar Joni, Senin (31/8).

Mulai dari gaya arsitektur, jumlah dan ukuran kamar, posisi ruang keluarga, dapur, area kerja, hingga ruang terbuka dapat dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakter masing-masing keluarga.

Menurut Joni, keleluasaan tersebut menjadi makin relevan bagi keluarga yang memiliki kebutuhan spesifik.

Misalnya, keluarga dengan anak dapat menyiapkan kamar anak yang lebih luas dan area bermain, sementara keluarga yang bekerja dari rumah dapat menyediakan ruang kerja khusus.

Pemilik juga dapat merancang rumah dengan konsep multigenerational living, menyiapkan kamar untuk orang tua, ruang hobi, taman pribadi, maupun area lainnya yang mungkin belum dibutuhkan saat ini tetapi dapat dimanfaatkan di masa depan.

“Konsumen dapat merencanakan sejak awal bagaimana setiap ruang akan digunakan, sehingga rumah yang dibangun benar-benar mencerminkan gaya hidup dan karakter keluarganya,” kata Joni.