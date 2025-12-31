menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Terobosan Kemenag Sepanjang 2025, Mulai Wakaf Pohon hingga Masjid Ramah Lingkungan

Terobosan Kemenag Sepanjang 2025, Mulai Wakaf Pohon hingga Masjid Ramah Lingkungan

Terobosan Kemenag Sepanjang 2025, Mulai Wakaf Pohon hingga Masjid Ramah Lingkungan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kemenag melulncurkan sejumllah terobosan Kemenag sepanjang 2025, mulai wakaf pohon hingga masjid ramah lingkungan. Foto Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI berkomitmen serius dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pelestarian alam.

Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kemenag meluncurkan sejumlah terobosan inovatif sepanjang 2025, mulai dari program wakaf pohon bagi calon pengantin hingga pengembangan masjid ramah lingkungan.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Ekoteologi di Jakarta, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, memaparkan lima pilar utama yang menjadi motor penggerak gerakan "Agama Peduli Alam" ini.

Baca Juga:

Salah satu program paling unik ialah kewajiban atau imbauan bagi pasangan yang akan menikah untuk berwakaf pohon.

Program tersebut diintegrasikan ke dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

"Catin tidak hanya dibekali ilmu rumah tangga, tetapi juga edukasi kepedulian lingkungan melalui aksi nyata menanam pohon," ujar Abu Rokhmad, Rabu (31/12).

Baca Juga:

Dia mengatakan hingga akhir 2025, Kemenag telah mengelola 11 titik hutan wakaf dengan total luas mencapai 7.349 hektare. Lahan ditanami pohon produktif seperti durian, cengkeh, nangka, dan gaharu. 

"Langkah ini mampu memberikan dua manfaat sekaligus menjaga ekologi dan memberikan nilai ekonomi bagi umat," ujarnya.

Kemenag meluncurkan sejumlah terobosan program sepanjang 2025, mulai wakaf pohon hingga masjid ramah lingkungan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI