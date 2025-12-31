Terobosan Kemenag Sepanjang 2025, Mulai Wakaf Pohon hingga Masjid Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI berkomitmen serius dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pelestarian alam.

Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kemenag meluncurkan sejumlah terobosan inovatif sepanjang 2025, mulai dari program wakaf pohon bagi calon pengantin hingga pengembangan masjid ramah lingkungan.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) Implementasi Kebijakan Ekoteologi di Jakarta, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, memaparkan lima pilar utama yang menjadi motor penggerak gerakan "Agama Peduli Alam" ini.

Salah satu program paling unik ialah kewajiban atau imbauan bagi pasangan yang akan menikah untuk berwakaf pohon.

Program tersebut diintegrasikan ke dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

"Catin tidak hanya dibekali ilmu rumah tangga, tetapi juga edukasi kepedulian lingkungan melalui aksi nyata menanam pohon," ujar Abu Rokhmad, Rabu (31/12).

Dia mengatakan hingga akhir 2025, Kemenag telah mengelola 11 titik hutan wakaf dengan total luas mencapai 7.349 hektare. Lahan ditanami pohon produktif seperti durian, cengkeh, nangka, dan gaharu.

"Langkah ini mampu memberikan dua manfaat sekaligus menjaga ekologi dan memberikan nilai ekonomi bagi umat," ujarnya.