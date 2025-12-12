Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson: SureColor G6030 Resmi Meluncur!
jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin dalam industri percetakan profesional, kembali menghadirkan terobosan.
Seri SC-G6030, printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama dari Epson yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang resmi diluncurkan.
Dengan kapasitas tinta 1,6 liter dan tidak memerlukan banyak perawatan, solusi inovatif ini menawarkan cara yang andal dan efisien bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas mereka di pasar cetak pakaian.
“Berkat SureColor G6030, Epson sekali lagi menetapkan standar baru dalam inovasi industri percetakan,” ujar Head of Vertical Business Epson Indonesia Lina Mariani dalam keterangannya, Jumat (12/12).
Seiring dengan pergeseran tren industri dari metode Direct-to-Garment (DTG) ke DTFilm, seperti yang telah disorot oleh IDC pada kuartal kedua 2024, Epson bertujuan untuk memberdayakan pelanggan melalui teknologi mutakhir yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar.
Perawatan Bebas Repot dan Stabilitas Operasional yang Andal
SC-G6030 dirancang untuk menyederhanakan operasional dengan menghilangkan kebutuhan perawatan harian, menjadikannya solusi efisien untuk bisnis.
Berbeda dari printer konvensional, printer ini hanya memerlukan pengocokan ringan tinta putih di pagi hari.
Seri SC-G6030, printer Direct-to-Film pertama dari Epson yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang resmi diluncurkan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Epson Luncurkan Seri Printer All-in-One EcoTank Generasi Terbaru, Cocok untuk UMKM
- Epson Luncurkan Printer Signage Terbaru, Cocok untuk Cetak Banner Berkualitas Tinggi
- Kunjungan Perdana ke Indonesia, Presiden Seiko Epson Corporation Resmikan PIN Experience Center
- Epson Luncurkan Printer & Scanner Terbaru dengan Teknologi Berkelanjutan, Ini Keunggulannya
- Permintaan Meningkat, Epson Meluncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV
- Epson Luncurkan Printer Thermal POS TM-T82IV, Apa Keunggulannya? Cek di Sini