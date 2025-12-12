menu
Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson: SureColor G6030 Resmi Meluncur!

Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson: SureColor G6030 Resmi Meluncur!
Epson SC-G6030: Printer Direct-to-Film (DTF) pertama dalam format 32 inci menghadirkan efisiensi tinggi, perawatan minimal, dan kualitas cetak luar biasa untuk produk pakaian. Foto: Dokumentasi Epson

jpnn.com, JAKARTA - Epson, pemimpin dalam industri percetakan profesional, kembali menghadirkan terobosan.

Seri SC-G6030, printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama dari Epson yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang resmi diluncurkan.

Dengan kapasitas tinta 1,6 liter dan tidak memerlukan banyak perawatan, solusi inovatif ini menawarkan cara yang andal dan efisien bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas mereka di pasar cetak pakaian.

“Berkat SureColor G6030, Epson sekali lagi menetapkan standar baru dalam inovasi industri percetakan,” ujar Head of Vertical Business Epson Indonesia Lina Mariani dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Seiring dengan pergeseran tren industri dari metode Direct-to-Garment (DTG) ke DTFilm, seperti yang telah disorot oleh IDC pada kuartal kedua 2024, Epson bertujuan untuk memberdayakan pelanggan melalui teknologi mutakhir yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar.

Perawatan Bebas Repot dan Stabilitas Operasional yang Andal

SC-G6030 dirancang untuk menyederhanakan operasional dengan menghilangkan kebutuhan perawatan harian, menjadikannya solusi efisien untuk bisnis.

Berbeda dari printer konvensional, printer ini hanya memerlukan pengocokan ringan tinta putih di pagi hari.

Seri SC-G6030, printer Direct-to-Film pertama dari Epson yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang resmi diluncurkan

