Terobosan Telkom untuk Perikanan Digital, AdXelerate Siap Bikin Bisnis Makin Cuan
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui anak usahanya PT Metra Digital Media (MDMedia), menghadirkan AdXelerate, platform programmatic advertising berbasis data telco terbesar di Indonesia yang mampu memberikan solusi periklanan digital yang lebih efisien, relevan, dan tepat sasaran bagi para pengiklan.
Kehadiran AdXelerate merupakan jawaban kebutuhan para pelaku usaha yang dihadapkan pada tantangan untuk menjangkau audiens yang tepat sasaran sekaligus menjaga efisiensi biaya beriklan di tengah persaingan bisnis yang kian kompetitif.
AdXelerate merupakan hasil kolaborasi TelkomGroup melalui MDMedia dengan Telkomsel bersama mitra strategis dalam penyediaan data dan marketing technology.
Layanan ini akan membawa inovasi periklanan digital ke pasar Indonesia, di mana AdXelerate akan memberikan layanan yang spesifik bagi para pengiklan untuk menampilkan produk mereka di berbagai layanan portal berita nasional, sehingga mencapai lebih dari 150 juta konsumen resmi Telkomsel.
AdXelerate akan memanfaatkan big data analytics yang dirancang dan dikembangkan untuk menampilkan iklan secara lebih efisien.
Berbeda dengan advertorial programmatic lainnya yang bertumpu pada data yang terbatas, AdXelerate akan menggunakan data dari berbagai first-party data untuk menargetkan audiens dengan cara yang lebih akurat dan lengkap.
Sebagai hasilnya, promosi produk akan mencapai target yang spesifik dan nyata, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji menyampaikan AdXelerate tidak hanya memberikan solusi periklanan digital yang inovatif dan efisien, tetapi juga sebagai langkah strategis perusahaan dalam membangun fondasi ekonomi digital Indonesia yang berdaya saing global.
