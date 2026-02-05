menu
Teror Macan Tutul di Desa Maruyung Bandung, Dua Orang Jadi Korban
Rekaman video menampilkan macan tutul yang masuk ke permukiman warga di Pasar Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung pada Kamis (5/2/2026). Foto: tangkapan layar video

jpnn.com, BANDUNG - Warga Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, digegerkan dengan kemunculan seekor macan tutul di kawasan permukiman pada Kamis (5/2/2026) pagi.

Insiden ini mengakibatkan dua warga mengalami luka-luka akibat serangan satwa predator tersebut.

Kepala Desa Maruyung, Apen Supendi, mengonfirmasi kemunculan satwa liar tersebut pertama kali dilaporkan oleh warga di pagi hari.

Kehadiran macan yang diperkirakan berukuran besar itu pun sempat memicu kepanikan di tengah masyarakat.

"Kami menerima laporan dari warga mengenai adanya macan tutul yang masuk ke wilayah perkampungan. Berdasarkan pantauan awal, ukuran satwa tersebut cukup besar," kata Apen saat dikonfirmasi.

Kehadiran predator ini tidak hanya mengejutkan warga, tetapi juga berujung pada kontak fisik.

Dua orang warga dilaporkan terluka setelah mendapatkan cakaran dan gigitan saat beraktivitas di sekitar lokasi munculnya macan.

Pihak desa segera mengevakuasi kedua korban ke puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan medis intensif.

Dua orang warga dilaporkan terluka setelah mendapat serangan dari macan tutul yang masuk ke permukiman warga di Pasar Maruyung, Pacet, Kabupaten Bandung.

