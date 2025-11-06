menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Terpancing Konten Viral, Mario G Klau Ciptakan Lagu Pulanglah

Terpancing Konten Viral, Mario G Klau Ciptakan Lagu Pulanglah

Terpancing Konten Viral, Mario G Klau Ciptakan Lagu Pulanglah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mario G Klau, penyanyi sekaligus penulis lagu. Foto: Dok. Wecord Evermore Indonesia.

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi serta penulis lagu, Mario G Klau menghadirkan karya terbaru yang berjudul Pulanglah.

Lagu yang penuh emosi sekaligus menyentuh tersebut dirilis melalui Wecord Evermore Indonesia.

Pulanglah punya nuansa easy listening yang khas lagu-lagu Mario G Klau lengkap dengan sentuhan emosi yang mendalam.

Baca Juga:

Single tersebut sebenarnya sudah pernah dibawakan secara live untuk pertama kalinya di Palu pada 17 Oktober 2025.

Saat itu, Mario G Klau tampil dalam salah satu acara di Palu Grand Mall.

"Ini spesial sekali untuk teman-teman semua yang ada di sana," ungkap Mario G Klau.

Baca Juga:

Lebih dari sekadar yang mengumbar emosi saja, Pulanglah merupakan refleksi universal tentang jarak, kehilangan, dan kerinduan yang tidak kunjung padam.

Mario G Klau ternyata terinspirasi dari sebuah konten viral TikTok yang menampilkan kisah pasangan yang saling mencintai tetapi terpisah oleh jarak.

Penyanyi serta penulis lagu, Mario G Klau menghadirkan karya terbaru yang berjudul Pulanglah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI