Terpancing Konten Viral, Mario G Klau Ciptakan Lagu Pulanglah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi serta penulis lagu, Mario G Klau menghadirkan karya terbaru yang berjudul Pulanglah.

Lagu yang penuh emosi sekaligus menyentuh tersebut dirilis melalui Wecord Evermore Indonesia.

Pulanglah punya nuansa easy listening yang khas lagu-lagu Mario G Klau lengkap dengan sentuhan emosi yang mendalam.

Single tersebut sebenarnya sudah pernah dibawakan secara live untuk pertama kalinya di Palu pada 17 Oktober 2025.

Saat itu, Mario G Klau tampil dalam salah satu acara di Palu Grand Mall.

"Ini spesial sekali untuk teman-teman semua yang ada di sana," ungkap Mario G Klau.

Lebih dari sekadar yang mengumbar emosi saja, Pulanglah merupakan refleksi universal tentang jarak, kehilangan, dan kerinduan yang tidak kunjung padam.

Mario G Klau ternyata terinspirasi dari sebuah konten viral TikTok yang menampilkan kisah pasangan yang saling mencintai tetapi terpisah oleh jarak.