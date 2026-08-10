Terpeleset, Pendaki Gunung Dempo Jatuh dari Ketinggian 6 Meter, Begini Kondisinya

jpnn.com, PAGARALAM - Seorang pendaki bernama Dito Faris, 18, mengalami cedera kaki setelah jatuh dari ketinggian enam meter saat mencari air bersih di kawasan Gunung Dempo, Pagaralam, Sumatera Selatan, Sabtu (8/8/2026).

Korban bersama sejumlah rekannya sebelumnya mendaki menuju Top Dempo pada Jumat (7/8/2026). Setibanya di kawasan Pelataran, rombongan memutuskan untuk bermalam.

Keesokan harinya, Sabtu (8/8/2026), Dito bersama rombongan menuju Pemandian Putri untuk mengambil air. Saat melintas medan yang terjal, korban tiba-tiba terpeleset hingga terjatuh sekitar enam meter.

Insiden tersebut membuat kaki korban mengalami cedera dan membuatnya kesulitan berjalan. Rekan-rekan korban kemudian membantu membawanya kembali ke Pelataran sebelum melanjutkan perjalanan turun menuju Posko Kampung 4.

Namun, kondisi korban memburuk ketika rombongan tiba di sekitar Shelter 2. Kaki korban semakin membengkak, sementara rekan-rekannya mulai kelelahan. Kondisi medan yang sulit juga membuat proses evakuasi secara mandiri tidak memungkinkan.

Rombongan akhirnya meminta bantuan kepada Basarnas dan potensi SAR lainnya. Kantor SAR Palembang menerima laporan kejadian pada Minggu (8/8/2026) sekitar pukul 22.30 WIB dan langsung mengerahkan personel untuk melakukan evakuasi.

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Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Mancarah Wanto menerangkan bahwa upaya penyelamatan dilakukan oleh Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor Palembang, Brigade, BPBD, relawan, serta masyarakat.

"Setelah melalui proses pencarian dan evakuasi di medan yang cukup menantang, korban akhirnya dilakukan evakuasi pada Minggu 9 Agustus 2026 sekitar pukul 11.20 WIB dalam kondisi selamat. Dito diketahui mengalami cedera pada kaki sebelah kiri," terang Mancarah, Senin (10/8/2026).