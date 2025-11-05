Terpesan Ratusan Unit, Produksi dan Pengiriman Wuling Darion Dikebut Mulai Bulan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors kembali membuat langkah berani. Setelah mencuri perhatian di GIIAS 2025, Wuling Darion EV dan Darion PHEV resmi hadir ke pasar Indonesia.

Bukan cuma soal waktu peluncuran yang cepat—tetapi juga harga jual yang bikin banyak mata melirik.

Bayangkan saja, varian Darion EV dibanderol Rp356 juta, sementara versi plug-in hybrid (PHEV) dilepas mulai Rp439 juta.

Harga tersebut, bahkan sudah on the road Jakarta, meski hanya berlaku untuk 1.500 konsumen pertama.

“Kami langsung memproduksi keduanya bersamaan, karena sudah banyak konsumen yang melakukan pre-book sejak GIIAS 2025,” jelas Marketing Operation Director Wuling Motors Ricky Christian, di sela-sela acara peluncuran, Jakarta, Rabu (5/11).

Langkah cepat itu bukan tanpa alasan. Sejak perkenalan perdananya di GIIAS 2025, Darion EV dan PHEV sudah mengantongi sekitar 300 pemesanan (SPK).

Menariknya, Wuling tak menunggu lama untuk mulai mengirim unit ke tangan konsumen.

“Bulan ini (November, red) sudah mulai diproduksi dan di-delivery,” lanjut Ricky.