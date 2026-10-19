Terpikat Figur Jokowi, Eks Ketua NasDem Papua Barat Daya Pilih Berlabuh ke PSI
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah melepas jabatan sebagai Ketua DPW Partai NasDem Papua Barat Daya.
Petrus resmi bergabung setelah dikenakan jaket partai berlambang Gajah oleh Ketua Harian PSI Ahmad Ali pada Senin (19/10).
Petrus mengaku bergabung ke PSI karena melihat figur Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya sudah memamerkan KTA partai berkelir putih itu.
"Saya tertarik dan saya ingin sekali mengikuti perjuangan beliau," kata dia setelah penyematan jaket di kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (19/10).
Petrus mengungkapkan peran Ahmad Ali menjadi penting dalam proses kepindahan dari NasDem ke PSI.
Menurutnya, Ahmad Ali menjadi perantara yang mempertemukan eks Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw dengan pimpinan PSI sampai memutuskan bergabung.
"Akhirnya saya menyatakan sikap saya ikut Abang,” kata Petrus.
Sementara itu, Ahmad Ali menyambut positif bergabungnya Petrus ke PSI, karena menjadi sosok yang punya kapasitas dalam politik.
Eks Ketua DPW Partai NasDem Papua Barat Daya Petrus Kasihiw memilih bergabung ke PSI setelah melihat sosok Joko Widodo (Jokowi).
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