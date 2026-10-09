Terpilih Aklamasi, Samser Siap Bawa KADIN Jakpus Makin Kuat

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi perekonomian dewasa ini menuntut adanya terobosan dan langkah inovatif dari para pelaku usaha.

Karenanya, peran Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai organisasi pengusaha berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1987, menjadi makin penting.

"Kita memahami kondisi perekonomian saat ini cukup sulit diakibatkan faktor di dalam maupun luar negeri. Untuk itu, sebagai mitra strategis pemerintah, KADIN memiliki tanggung jawab besar untuk bagaimana memastikan perputaran roda ekonomi tetap berjalan baik," kata Ketua KADIN Kota Jakarta Pusat Samser Affandi Gultom seusai terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Kota (MUKOTA) ke-7 KADIN Jakpus, di Hotel Tavia, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

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Untuk itu, pascaterpilih dirinya akan langsung bekerja dan menyusun 'kabinet' yang handal sehingga visi-misi yang dicanangkan bisa direalisasikan, salah satunya adalah bagaimana mendorong terciptanya simbiosis mutualisme antara pengusaha besar dan pelaku UMKM.

"Sesuai arahan Ketum KADIN DKI Jakarta, di mana kami harus menjadi bridging (jembatan) bagi pengusaha besar dan UMKM. Karena itu, kita akan mendorong hal tersebut," tambahnya.

Mengusung semangat "Pengusaha Kuat Jakarta Pusat Hebat", Samser diyakini akan mampu membawa KADIN Jakpus makin maju lagi.

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Nantinya, lanjut dia, dirinya akan coba menjembatani dan mencarikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi rekan-rekan pengusaha di wilayah Jakpus.

"Ini rumah kita bersama, di mana kita akan berjuang dan duduk bersama untuk mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada," imbuhnya.