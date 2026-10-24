Terpilih Aklamasi, Wako Makassar Munafri Arifuddin Resmi Pimpin Demokrat Sulsel 2026–2031

jpnn.com, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang digelar di Hotel Claro, Makassar.

Pria yang akrab disapa Appi tersebut sukses mengantongi dukungan penuh dari 27 pemilik suara sah yang hadir di arena musyawarah

“Harapan kami, ketua baru tetap mengakomodasi teman-teman yang sudah lama berjuang. Jika kita bersatu, target partai pasti dapat dicapai,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron didampingi Wakil Ketua OKK DPP Partai Demokrat I Made Rai Edi.

Munafri, yang akrab disapa Appi, menjadi calon tunggal dan memperoleh dukungan penuh dari 27 pemilik suara, yang terdiri atas unsur DPD, 24 DPC kabupaten/kota, organisasi sayap partai, dan perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.

Herman mengapresiasi kerja keras dan dedikasi Ni'matullah dalam membesarkan Partai Demokrat di Sulawesi Selatan selama masa kepemimpinannya.

Dalam sidang pleno Musdalub, Munafri dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan memperoleh dukungan dari seluruh pemilik suara.

Sementara itu, Munafri menyatakan akan menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Ia diberi waktu 30 hari untuk menyusun struktur kepengurusan baru bersama tim formatur.