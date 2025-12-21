Terpilih Jadi Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah Bicara Target Pertumbuhan Anggota

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Said Abdullah terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) dalam Konferensi Daerah (Konferda) yang dilaksanakan di Shangri-La Hotel, Surabaya, Sabtu (20/12).

Said dalam pidatonya menargetkan pertumbuhan jumlah anggota PDIP Jatim dari 500 ribu menjadi 1,5 juta orang.

"Jika anggota PDIP Jatim saat ini lebih dari 500 ribu, dalam lima tahun ke depan kita harus punya target menambah anggota 1-1,5 juta anggota," kata dia dalam pidatonya seperti tertuang dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).

Said mengatakan anggota baru bisa direkrut ketika mereka merasakan manfaat dari aktivitas politik PDIP Jatim, yakni menghadirkan program kerakyatan.

"Manfaat tidak harus diartikan imbal balik yang bersifat pragmatis-transaksional," ujar Ketua Banggar DPR RI itu.

Said membeberkan demografi terbesar di Jatim ialah mereka yang berada di usia produktif. Jumlah gen z dan alpha pada Pemilu 2029 akan besar.

Data BPS Jatim, ujarnya, porsi gen z dan alpha mencapai 11,7 juta orang atau 27,8 persen dari keseluruhan penduduk di provinsi beribu kota Surabaya.

Terhadap kelompok itu, Said mengharapkan Bidang Kerakyatan DPD dan DPC di Jatim mampu merancang inisiatif program baru, seperti Youth Venture Fund (YVF).