Terpilih Kembali Secara Aklamasi Pimpin PN IESPA, Ibnu Riza Siap Kembangkan Ekonomi Digital Esport

jpnn.com, JAKARTA - Ibnu Riza Pradipto terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Esports Indonesia (IESPA) untuk periode kedua masa bakti 2026–2031 dalam Munas IESPA di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dia langsung langsung bergerak cepat dengan menyusun kepengurusan yang kemudian langsung dilantik oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di hari dan tempat yang sama.

Gerak cepat Ibnu tidak terlepas dari tekadnya untuk mentransformasi olahraga esport Indonesia untuk bisa makin berkembang menjadi industri digital berdaya saing global. Dalam sambutannya saat pelantikan, Ibnu menyatakan, IESPA sudah mencatat sejarah sejak berdiri selama 14 tahun ini.

Perjalanan mengembangkan olahraga esport memang tidak mudah karena ini olahraga baru dalam transformasi digital.

“Namun, sampai detik ini kita sudah menghasilkan perputaran ekonomi sebagai subsektor ekonomi kreatif dengan angka 1,6 miliar dolar Amerika Serikat,” kata Ibnu yang disambut tepuk tangan hadirin.

Ibnu juga menginformasikan IESPA juga sudah melaksanakan MOU dengan Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai mitra strategis untuk pengembangan industri game di Kemenkraf.

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“Jadi kita sangat komit untuk ini. Kita tidak mau terhenti hanya melihat, mungkin yang lalu-lalu kita lihat atlet-atlet saja. Namun, di hari ini saya tegaskan untuk mengembangkan seluruh stakeholder dan juga pelaku e-sports,” ujarnya.

Untuk itu Ibnu meminta seluruh jajaran pengurus IESPA baik yang nasional maupun daerah harus bekerja total melanjutkan mengembangkan esport di Indonesia.