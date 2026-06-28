Terpilih Pimpin TP Sriwijaya, Sultan B. Najamudin Dorong Kemajuan Sumbagsel

jpnn.com, BENGKULU - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya periode 2026-2031. Ia pun menegaskan komitmennya akan memperkuat visi pembangunan daerah.

"Dengan dukungan dan motivasi memperkuat visi pembangunan daerah, kami bersedia menerima kepercayaan peserta Mubes XIII TP Sriwijaya secara sukarela," kata Sultan Baktiar Najamudin lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Minggu.

Sultan didaulat menjadi Ketua Umum DPP TP Sriwijaya melalui musyawarah mufakat dalam Mubes XIII TP Sriwijaya yang digelar di Jakarta pada Sabtu (28 Juni 2026).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menyatakan masih banyak tokoh Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang dinilai lebih pantas memimpin organisasi tersebut.

Meski demikian, Sultan menyatakan bersedia menerima amanah yang diberikan peserta mubes dengan semangat memperkuat visi pembangunan daerah.

Menurut Sultan TP Sriwijaya merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki sejarah panjang karena didirikan para tokoh pejuang tentara pelajar Sumatera Bagian Selatan pada 1968.

Baca Juga: Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin Ditunjuk Secara Aklamasi Jadi Ketum TP Sriwijaya

Dia mengatakan organisasi tersebut memiliki visi penting bagi agenda pembangunan daerah. Oleh karena itu, lanjut dia seluruh anggota perlu menjaga kekompakan serta soliditas organisasi agar dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya terima untuk ditetapkan sebagai ketua umum DPP Tenaga Pembangunan Sriwijaya periode 2026-2031. Mari kita jaga kekompakan dan soliditas organisasi agar TP Sriwijaya bisa lebih berdampak dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumbangsel," ujarnya.