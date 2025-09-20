Terpisah dari Anak Gegara Kasus Vape Isi Obat Keras, Ijonk: Hidup Saya Hancur

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mengaku menyesal seusai terseret dalam kasus dugaan vape berisi obat keras jenis etomidate.

Pria yang akrab disapa Ijonk tersebut mengaku hidupnya hancur gegara terlibat dalam bidang yang tidak dipahaminya.

"Bukan cuma menyesal, hidup saya hancur," kata Ijonk dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, belum lama ini.

"Saya sudah nyesel, kecewa, marah atas semua kesalahan saya yang sudah saya perbuat dan di luar kemampuan saya juga," imbuhnya.

Ijonk menyatakan akan menjadikan permasalahannya kali ini sebagai momen untuk merefleksikan diri.

Dia menyadari ada banyak kerugian yang dialami selama ditahan, terutama harus terpisah dari anak-anaknya.

"Rasanya di dalam sini saya jalani cuma bersyukur karena di luar kemampuan diri saya dan saya harus sekarang terpisah, terus jauh dari anak-anak," papar Ijonk.

Mantan istri Dhena Devanka tersebut lantas meminta maaf kepada masyarakat atas tindakannya.