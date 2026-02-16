menu
Terpisah Jarak dari Suami Saat Ramadan, Terry Putri Ungkap Cerita Begini

Pembawa acara Terry Putri. Foto: Instagram/terryputri

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Terry Putri harus menjalani hubungan jarak jauh atau long distace married (LDM) dengan suaminya, Derly Darmawan.

Pasalnya, sang suami tengah bekerja di Amerika, sementara Terry Putri kini berada di Indonesia.

Berjauhan dengan suami menjelang bulan Ramadan, perempuan berusia 46 tahun itu pun merasa campur aduk.

Di satu sisi, dia merasa senang karena akhirnya bisa menjalani ibadah puasa di tanah air, tetapi sebagai seorang istri, Terry Putri juga memikirkan suaminya yang tinggal jauh darinya.

"Aku lebih takut enggak bisa tanggung jawab sebagai istri saja sih kayak ya aku enggak bisa ngelayanin suami, padahal Ramadan begitu ya," ungkap Terry Putri di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Host One Stop Football itu pun membayangkan suaminya yang harus menjalani puasa di lingkungan minoritas Islam, tanpa ada sosok istri di sisinya.

"Penginnya sih bisa total lebih banyak ibadah untuk bisa melayani suami, kan enggak bisa," ucap Terry Putri.

Walau demikian, Terry Putri tetap memberikan dukungan kepada sang suami dengan berupaya mengingatkan Derly agar tidak melewatkan waktu salat maupun berbuka puasa.

