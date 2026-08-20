Terpukau dengan Suporter PSS Sleman, Tanaka: Atmosfernya Tak Kalah Gila dari Jepang
jpnn.com, JAKARTA - Hiromu Tanaka mulai menemukan pengalaman berbeda sejak meninggalkan Jepang, menjalani petualangan baru bersama PSS Sleman.
Bukan hanya soal cuaca dan gaya hidup, gelandang asal Jepang itu dibuat terkesan oleh fanatisme suporter Super Elang Jawa.
Tanaka mengaku atmosfer dukungan untuk PSS tidak bisa dianggap remeh.
Pemain berusia 27 tahun tersebut menilai besarnya basis suporter klub berjuluk Super Elja itu, tidak kalah luar biasa dibandingkan yang pernah dia rasakan selama berkarier di Jepang.
"Jika dibandingkan dengan Jepang pun, mereka benar-benar tidak kalah luar biasa. Saya merasa tim ini didukung oleh basis suporter yang sangat besar," ujar Tanaka.
Kesan tersebut menjadi salah satu pengalaman paling menarik bagi Tanaka, setelah resmi bergabung dengan PSS.
Dia diperkenalkan sebagai pemain anyar pada 15 Juli lalu setelah sepanjang kariernya hanya bermain di kompetisi Jepang, termasuk bersama Hokkaido Consadole Sapporo dan Fujieda MYFC.
Keputusan Tanaka hijrah ke Indonesia juga ternyata bukan datang secara tiba-tiba.
Hiromu Tanaka sangat terkesan dengan dukungan dari suporter PSS Sleman. Dia menyebut atmosfer suporter tak kalah besar dengan di Jepang.
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