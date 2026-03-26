Terpuruk di Awal Musim, Marc Marquez Punya Senjata Rahasia di MotoGP Amerika 2026

jpnn.com - Harapan kebangkitan kini mengarah ke Marc Marquez menjelang MotoGP Amerika 2026.

Seri ketiga MotoGP 2026 itu akan berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), 25-27 Maret.

Setelah hasil kurang memuaskan di dua seri awal, Marquez punya peluang besar membalikkan keadaan di sirkuit yang sangat bersahabat baginya.

COTA bukan lintasan asing bagi Marquez. Sejak debut di kelas utama pada 2013, pembalap berjuluk The Baby Alien itu menjelma sebagai penguasa di sana.

Total tujuh kemenangan pernah dia raih di sirkuit tersebut, menjadikannya pembalap tersukses dalam sejarah MotoGP Amerika.

Karakter lintasan COTA yang memiliki banyak tikungan, terutama dominasi tikungan kiri, disebut sangat cocok dengan gaya balap Marquez.

Hal itu pula yang kerap membuatnya tampil superior dibanding para rival.

Meski demikian, modal menuju seri ini tidak sepenuhnya ideal. Pada dua balapan sebelumnya, Marquez gagal menembus podium utama.