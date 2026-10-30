Terpuruk di Dasar Klasemen, Persijap Pede Redam Persebaya di GBT

jpnn.com - Persijap Jepara dihadapkan pada ujian berat saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya dalam lanjutan pekan kedelapan Super League 2026/2027. Laskar Kalinyamat harus menyiapkan strategi jitu agar tidak kembali kehilangan poin.

Duel Persebaya kontra Persijap akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (30/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persijap Juan Cortes menyadari timnya akan menghadapi lawan dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh.

Meski demikian, ia meminta anak asuhnya tidak gentar dan tetap berjuang membawa pulang hasil positif.

"Kami tahu pertandingan nanti adalah laga yang sulit. Namun, saat ini kami sangat membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Kami respek dengan kekuatan tuan rumah. Kami tahu Persebaya adalah tim yang bagus," kata Juan Cortes.

Persijap memang datang dengan tekanan besar. Mereka masih terpuruk di posisi ke-18 atau dasar klasemen setelah melewati enam pertandingan awal dengan kekalahan beruntun.

Hasil imbang 1-1 melawan Java United FC pada pekan sebelumnya menjadi titik awal kebangkitan yang ingin dipertahankan Persijap. Tambahan satu poin tersebut sekaligus menjadi raihan perdana mereka musim ini.

Untuk mencuri poin di kandang Persebaya, Cortes sudah menyiapkan sejumlah instruksi khusus. Persijap diminta memperkuat pertahanan, menjaga penguasaan bola, dan tidak menyia-nyiakan setiap peluang yang didapat.