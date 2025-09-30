menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Terpuruk di Piala Asia U-20, Indra Sjafri Masih Layak Pimpin Timnas Indonesia di SEA Games?

Terpuruk di Piala Asia U-20, Indra Sjafri Masih Layak Pimpin Timnas Indonesia di SEA Games?

Terpuruk di Piala Asia U-20, Indra Sjafri Masih Layak Pimpin Timnas Indonesia di SEA Games?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Indra Sjafri saat memimpin Timnas Indonesia U-23 pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - PSSI tetap memberikan kepercayaan kepada Indra Sjafri untuk memimpin Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025.

Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu menjadi bagian dari kesuksesan Garuda Muda di SEA Games 2023 saat mampu meraih medali emas.

Pria asal Pesisir Selatan tersebut berhasil mengakhiri puasa dahaga emas di ajang antarnegara Asia Tenggara yang terakhir kali diraih pada 1991.

Baca Juga:

Publik sejatinya tidak meragukan rekam jejak yang dimiliki mantan pelatih Bali United itu bersama Timnas Indonesia, khususnya di level kelompok umur.

Namun, penggemar juga masih mengingat momen kelam ketika Indra Sjafri menjadi nakhoda Timnas Indonesia pada Piala Asia U-20 di awal tahun lalu.

Saat itu, Timnas U-20 tidak mampu berbuat banyak setelah menelan kekalahan dari Iran (0-3) serta Uzbekistan (1-3).

Baca Juga:

Adapun satu poin didapat Dony Tri Pamungkas dan kolega saat menghadapi Yaman (0-0).

Dukungan dari PSSI

Meski begitu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengungkapkan pihaknya masih memberikan kepercayaan kepada Indra Sjafri.

Indra Sjafri dapat kepercayaan menjadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2025 kendati gagal total di Piala Asia U-20 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI