Terpuruk di Piala Asia U-20, Indra Sjafri Masih Layak Pimpin Timnas Indonesia di SEA Games?
jpnn.com - PSSI tetap memberikan kepercayaan kepada Indra Sjafri untuk memimpin Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025.
Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu menjadi bagian dari kesuksesan Garuda Muda di SEA Games 2023 saat mampu meraih medali emas.
Pria asal Pesisir Selatan tersebut berhasil mengakhiri puasa dahaga emas di ajang antarnegara Asia Tenggara yang terakhir kali diraih pada 1991.
Publik sejatinya tidak meragukan rekam jejak yang dimiliki mantan pelatih Bali United itu bersama Timnas Indonesia, khususnya di level kelompok umur.
Namun, penggemar juga masih mengingat momen kelam ketika Indra Sjafri menjadi nakhoda Timnas Indonesia pada Piala Asia U-20 di awal tahun lalu.
Saat itu, Timnas U-20 tidak mampu berbuat banyak setelah menelan kekalahan dari Iran (0-3) serta Uzbekistan (1-3).
Adapun satu poin didapat Dony Tri Pamungkas dan kolega saat menghadapi Yaman (0-0).
Dukungan dari PSSI
Meski begitu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengungkapkan pihaknya masih memberikan kepercayaan kepada Indra Sjafri.
Indra Sjafri dapat kepercayaan menjadi pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2025 kendati gagal total di Piala Asia U-20 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Arab Saudi Hadapi Situasi Rumit Menjelang Duel Kontra Timnas Indonesia
- Jauh dari Dewi Fortuna, Gerald Vanenburg Diparkir PSSI untuk SEA Games 2025
- Indra Sjafri Bakal Pakai Pemain Warisan Gerald Vanenburg Pada SEA Games 2025
- Indra Sjafri Pimpin Timnas U-23 Indonesia di SEA Games, Nasib Gerald Vanenburg Terjawab
- PSSI Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2025
- Cetak Atlet Juara Dunia, Menpora Erick Thohir Kebut Hadirkan Pusat Latihan Timnas Indonesia