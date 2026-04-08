Tersandung di Saat Genting, Persija Jakarta Harus Kejar Penebusan

jpnn.com - Tekanan besar tengah menyelimuti Persija Jakarta menjelang fase akhir BRI Super League 2025/26.

Di saat setiap poin menjadi penentu, Macan Kemayoran justru gagal menjaga laju positif.

Dalam tiga pertandingan terakhir, Persija tak sekalipun meraih kemenangan.

Hasil imbang saat menjamu Borneo FC (2-2) dan Dewa United (1-1), kemudian kekalahan 2-3 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadi catatan yang sulit diterima.

Rangkaian hasil tersebut membuat langkah Persija menuju gelar makin terjal.

Dengan hanya menyisakan delapan pertandingan, margin kesalahan makin kecil dan tekanan kian besar.

Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas tidak menutupi kekecewaan atas situasi ini.

Menurutnya, hasil yang diraih Macan Kemayoran dalam tiga laga terakhir jauh dari harapan manajemen.