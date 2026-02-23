Tersandung Kasus Dugaan Pemerkosaan, Piche Kota Angkat Bicara

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Piche Kota akhirnya buka suara mengenai persoalan hukum yang menjeratnya. Dia tersandung kasus dugaan pemerkosaan

Melalui akunnya di Instagram, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2025 itu membantah tuduhan pemerkosaan tersebut.

"Terkait pemberitaan-pemberitaan yang sudah beredar sampai hari ini, saya sampai saat ini masih mengikuti proses hukum yang ada."

"Maka dengan itu, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang disangkakan dan dituduhkan kepada saya tidaklah benar," ujar Piche Kota melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (23/2).

Meski membantah tudingan tersebut, pemilik nama Petrus Yohannes Debrito Armando Jaga Kota itu memastikan akan kooperatif dan menjalani proses hukum yang berlaku.

Penyanyi 24 tahun tersebut juga menghargai proses hukum yang kini tengah berjalan.

"Untuk itu, saya sangat menghargai semua proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian dan saya sebagai warga negara yang baik, akan mengikuti setiap proses hukum yang ada," ucap Piche Kota.

Alasan dirinya memilih buka suara terkait dugaan kasus yang menyandung namanya itu demi mencari keadilan untuk dirinya.