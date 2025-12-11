Tersangka Jual Beli Jabatan Wakil Wali Kota Bandung Erwin Masuk Rumah Sakit
jpnn.com - BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwin dikabarkan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari.
Konon Erwin sudah tiga hari menjalani perawatan di rumah sakit.
Erwin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Pemkot Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan informasi bahwa wakilnya itu sakit dan menjalani perawatan di RSUD Bandung Kiwari.
Namun, Farhan mengaku belum mengetahui sakit yang dialami Erwin.
"Menurut kabar begitu (sakit), beliau dirawat di RSUD Bandung Kiwari. (Sakitnya) Nah ini saya lagi nunggu laporan diagnosisnya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya, kedua juga karena ini berimplikasi terhadap status hukum beliau," kata Farhan di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (11/12).
Dia mengaku belum menengok sebab harus menunggu izin dari Kejaksaan Negeri Bandung terlebih dahulu.
Farhan mengaku tidak ingin kehadirannya menengok Erwin menimbulkan prasangka.
Wakil Wali Kota Bandung Erwin dikabarkan masuk rumah sakit dan menjalani perawatan setelah ditetapkan sebagai tersangka.
