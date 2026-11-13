Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Meninggal, Keluarga Singgung Suarakan Kebenaran

jpnn.com, BANDUNG - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rizal Fadillah meninggal dunia.

Rizal meninggal di Kota Bandung pada Jumat (13/11/2026) malam.

Istri almarhum Rizal, Heni Nuraeni mengatakan suaminya sempat menjalani perawatan di salah satu rumah akibat flu, batuk, dan sesak napas.

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Almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit jantung pada 2018 silam, tetapi dipastikan kondisinya menurun bukan karena penyakit tersebut.

"Sebetulnya Bapak punya penyakit jantung tahun 2018 dulu, tetapi itu, mah, dulu sudah di-ring dan tidak jadi masalah buat beliau. Ke rumah sakit ini bukan karena itu. Beliau flu, kemudian batuk-batuk, sesak," kata Heni saat ditemui di rumah duka di Jalan Kopo, Kota Bandung.

Menurut Heni, meski dalam kondisi sesak napas, Riza tidak ingin terlihat lemah di hadapan keluarga.

Saat anak-anaknya berkumpul di rumah sakit, almarhum sempat menitipkan pesan terakhir agar mereka menjaga ibunya dan selalu mengandalkan Tuhan.

"Ketika saya bilang, 'Akak capek?' Enggak, katanya. 'Jangan sekali-kali bilang capek, sesaknya saya ini bukan karena saya capek'. Ke anak-anak juga Bapak bilang, 'Saleh-salehah, titip Mama', karena kami punya Allah," tuturnya.