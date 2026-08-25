Tersangka Kasus Penipuan, Ruben Onsu Minta Didampingi John LBF
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu dikabarkan akan segera diperiksa polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.
Menjelang pemeriksaan sebagai tersangka, dia menunjuk Jhon LBF sebagai tim hukum yang akan mendampinginya.
Kabar tersebut diungkapkan oleh Jhon LBF serta Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram.
"Ruben Onsu resmi mempercayakan dan menunjuk @jhonlbflawfirm dalam menangani perkara hukum yang sedang berproses di Polres Metro Jakarta Selatan,” ungkap Jhon LBF, Senin (24/8).
Jhon LBF menyatakan bahwa pihaknya bakal berupaya mengawal kasus Ruben Onsu sebaik mungkin.
“Mohon doanya semoga diberi jalan terbaik dan kami akan total mengawal kasus ini dengan amanah, dan InsyaAllah kasus ini bisa terselesaikan dengan baik," tambahnya.
Adapun Ruben Onsu segera diperiksa polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.
Pihak Polres Metro Jakarta Selatan rencananya bakal memanggil Ruben Onsu pada pekan ini.
Presenter Ruben Onsu dikabarkan akan segera diperiksa polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.
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