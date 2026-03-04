Tersangka Mutilasi Gajah Terungkap, Menhut Singgung Komitmen Negara Melindungi Satwa

jpnn.com, PEKANBARU - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bereaksi keras menyikapi kasus pembunuhan Gajah Sumatera yang dimutilasi setelah ditemukan tanpa kepala.

Dia mengatakan Gajah Sumatera adalah satwa yang sangat dilindungi, sehingga geram dengan kemunculan kasus mutilasi mamalia itu.

Hal demikian dikatakan Raja Juli dalam konferensi pers pengungkapan tersangka kasus mutilasi Gajah Sumatera di kantor Polda Riau, Pekanbaru, Selasa (3/3).

“Praktik brutal dan ilegal ini sangat kami sesalkan," kata Raja Juli, Selasa ini.

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu menuturkan Gajah Sumatera selain dilindungi, menjadi satwa yang sangat disayangi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kita mengetahui bahwa Gajah Sumatera itu satwa yang paling disayangi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar dia.

Hadir dalam konferensi pers Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Plt Gubernur Riau SF Haryanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, hingga Kajati Riau Sutikno.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan 15 orang sebagai tersangka, delapan orang berada di Riau.