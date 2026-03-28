Tersangka Pembunuh Staf Bawaslu OKU Selatan Menyerahkan Diri di Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Pelarian SA (34) tersangka kasus pembunuhan staf sekretariat Bawaslu OKU Selatan berinisial MS (38) resmi berakhir.

Setelah sempat berpindah lokasi hingga ke ibu kota provinsi, SA menyerahkan diri ke Polsek Sukarami Palembang, Sabtu (28/3/2026) siang.

Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana mengungkapkan bahwa tersangka menyerahkan diri pasca empat hari jasad korban ditemukan di Desa Pelangki.

Tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres OKU Selatan AKP Aston Sinaga langsung bergerak ke Palembang untuk menjemput tersangka.

"Sinergi antara Polres OKU Selatan dan Jatanras Polda Sumsel berhasil mempercepat pengungkapan ini. Meskipun tersangka menyerahkan diiri, proses hukum tetap berjalan tuntas demi keadilan korban," ungkap I Made.

Saat diamankan, petugas menyita satu unit telepon genggam Oppo A95 warna putih milik korban yang masih berada dalam penguasaan tersangka.

Dari hasil pemeriksaan awal, tim kemudian bergerak melakukan pemulihan barang-barang milik korban yang sempat dibawa setelah peristiwa pembunuhan.

Berdasarkan keterangan tersangka, petugas berhasil menemukan dompet warna merah muda milik korban di atas cor dak masjid kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang masih berisi KTP, SIM, dan kartu ATM atas nama korban.