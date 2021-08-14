jpnn.com - Penyidik Polresta Tangerang, Banten telah menangkap dua orang pria berinisial A (68) dan A (53) selaku tersangka dugaan kasus penipuan serta penggelapan.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang menggunakan modus investasi tanah telah merugikan korban hingga Rp4,85 miliar.

"Korban merasa dirugikan atas perbuatan kedua tersangka yang awalnya menawarkan investasi tanah," kata Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah di Tangerang, Senin (23/11/2026).

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Penanganan kasus ini terungkap setelah seorang perempuan berinisial SK (66), warga Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, melaporkan peristiwa tersebut ke petugas.

Pada 29 Mei 2026 di Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri kedua tersangka menawarkan investasi penjualan tanah yang mereka klaim sebagai milik sendiri dan mengajak korban menjadi penyedia modal untuk pengurusan surat-surat tanah.

"Kedua tersangka diduga memberikan janji kepada korban, apabila surat-surat tanah selesai, korban dijanjikan akan mendapatkan bagian berupa tanah, emas, dan uang tunai yang nilainya melebihi dari apa yang dikeluarkan," tuturnya.

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Korban yang tergiur atas janji para tersangka, menyerahkan uang tunai kepada para tersangka dengan total mencapai sekitar Rp4,85 miliar, terdiri atas Rp300.200.000 kepada tersangka K dan Rp4.554.000.000 kepada tersangka A.

Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, pengurusan surat-menyurat tanah tak kunjung rampung dan keuntungan yang dijanjikan tidak terealisasi.