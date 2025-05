Tersangkut Rayen Pono, Ahmad Dhani: Itu Slip of The Tongue, Yang Mulia

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani menyatakan pernyataannya yang diduga menghina Rayen Pono adalah slip of the tongue atau keceplosan.

Dhani menyampaikan hal itu dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Awalnya, MKD menayangkan video saat Ahmad Dhani menyebut Pono menjadi Porno di acara diskusi terkait Hak Cipta.

"Seandainya Rayen Pono, porno, eh porno, Rayen Pono adalah pencipta lagu 'Bilang Saja'...," kata Ahmad Dhani dalam tayangan yang dibagikan oleh MKD di sidang.

Kader Gerindra itu lantas menjelaskan dalam sidang ini bahwa pernyataannya slip of the tongue.

"Itu slip of the tongue, Yang Mulia. Itu murni 100 persen slip of the tongue dan yang bersangkutan sudah melaporkan saya ke kepolisian dan saya akan menjalani proses hukum itu kalau memang ada, Yang Mulia, dan itu 100 persen pure, slip of the tongue," ujar Dhani.

Dhani lalu meminta arahan kepada MKD DPR RI jika pernyataannya ada unsur pidana, dan akan memperbaiki diri sebagai anggota Dewan.

"Mohon arahan, Yang Mulia. Kalau memang ada seperti yang tadi. Kalau memang ada unsur pidana slip of the tongue, mohon arahan juga bagaimana seharusnya saya sebagai anggota DPR untuk bertindak selanjutnya, begitu, Yang Mulia," imbuhnya.