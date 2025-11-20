Terserah Mengantarkan Raisa Menang AMI Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa berhasil meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025 untuk kategori Artis Solo Wanita Pop Terbaik.

Berkat lagu Terserah, dia akhirnya kembali sukses membawa pulang Piala AMI Awards 2025.

Dalam kategori Artis Solo Wanita Pop Terbaik, Raisa mampu mengungguli nominator lainnya yakni Mahalini, Meiska,

Salma Salsabil, Shabrina Leanor, dan Yura Yunita.

"Terima kasih kepada bestie kecilku, Zalina (anak Raisa) yang sudah tidur. Zalina, mama keren juga kan?” kata Raisa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (19/11) malam.

Pemilik album ambiVert itu lantas menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya saat produksi lagu Terserah.

Selain itu, Raisa mempersembahkan Piala AMI Awards 2025 untuk ibundanya, Ria Mariaty, sahabatnya, Vidi Aldiano, serta pejuang kanker lainnya.

“Untuk semua pejuang kanker di luar sana, para caretaker juga, para tenaga medis, semangat terus, semoga kita bisa mengalahkan penyakit ini," beber Raisa.

Adapun Terserah merupakan salah satu lagu yang bersemayam dalam album ambiVert milik Raisa.