Terseret Arus di Pantai Carita Pandeglang, Remaja 14 Tahun Ditemukan Meninggal

jpnn.com - PANDEGLANG - Seorang remaja berusia 14 tahun Raka Mudiawan yang merupakan korban terseret arus di kawasan Pantai Lippo, Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Dalam operasi pencarian korban, Tim SAR mengerahkan puluhan personel. Namun, pada hari ketiaga operasi (H.3), korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.

"Korban diketahui bernama Raka Mudiawan (14), seorang pelajar asal Rajeg, Kabupaten Tangerang," kata Kepala Kantor Basarnas Banten Al Amrad di Pandeglang, Sabtu (15/3).

Area pencarian ditetapkan seluas 4 mil laut persegi dan dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).

Adapun SRU I melakukan pencarian menggunakan rubber boat Basarnas dengan jangkauan hingga 8 mil laut dari lokasi kejadian.

SRU II melaksanakan penyisiran darat secara visual dari titik lokasi kejadian ke arah utara dan selatan masing-masing sejauh 4 kilometer.

Sekitar pukul 14.40 WIB, Kantor SAR Banten menerima informasi dari VTS Merak mengenai penemuan sesosok jenazah di koordinat 6°15'28.681"S 105°44'30.779"E atau sekitar 6,48 mil laut dari lokasi kejadian perkara (LKP).

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Tim SAR di lapangan.