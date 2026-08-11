menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Terseret Rumor Selingkuh dengan Rizky Billar, Asila Maisa: Saksi, Tetapi Korban Juga

Terseret Rumor Selingkuh dengan Rizky Billar, Asila Maisa: Saksi, Tetapi Korban Juga

Terseret Rumor Selingkuh dengan Rizky Billar, Asila Maisa: Saksi, Tetapi Korban Juga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lesti Kejora (kiri) dan Asila Maisa (kanan) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (11/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Asila Maisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Sebelumnya, Rizky Billar melaporkan sejumlah akun media sosial terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong.

Laporan tersebut dibuat setelah muncul narasi di media sosial yang menuding Rizky Billar berselingkuh dengan Asila Maisa.

Baca Juga:

"Kami datang hari ini buat ngelengkapin apa yang sudah Kak Billar terangin kemarin," ujar Asila Maisa.

Putri Ramzi itu mengatakan dirinya dalam perkara tersebut tidak hanya berstatus sebagai saksi, tetapi juga merasa menjadi korban karena ikut terdampak atas informasi yang beredar.

"Sangkut pautnya sebenarnya sebagai saksi, tetapi bisa dibilang korban juga ya, terdampak juga jadi bertiga begitu," tuturnya.

Baca Juga:

Asila mengaku khawatir rumor perselingkuhan tersebut berdampak terhadap kariernya. Ia juga menilai informasi yang disebutnya sebagai berita bohong itu telah mengganggu kehidupan pribadinya.

"Enggak ada sih kerugian materiil atau apa, tapi lama-kelamaan takut mengganggu karier juga ya. Dan terlalu simpang siur juga fitnahnya, dan mengganggu kehidupan pribadi aku juga," katanya.

Asila Maisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (11/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co