Terseret Rumor Selingkuh dengan Rizky Billar, Asila Maisa: Saksi, Tetapi Korban Juga

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Asila Maisa menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan Rizky Billar di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Sebelumnya, Rizky Billar melaporkan sejumlah akun media sosial terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong.

Laporan tersebut dibuat setelah muncul narasi di media sosial yang menuding Rizky Billar berselingkuh dengan Asila Maisa.

"Kami datang hari ini buat ngelengkapin apa yang sudah Kak Billar terangin kemarin," ujar Asila Maisa.

Putri Ramzi itu mengatakan dirinya dalam perkara tersebut tidak hanya berstatus sebagai saksi, tetapi juga merasa menjadi korban karena ikut terdampak atas informasi yang beredar.

"Sangkut pautnya sebenarnya sebagai saksi, tetapi bisa dibilang korban juga ya, terdampak juga jadi bertiga begitu," tuturnya.

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Asila mengaku khawatir rumor perselingkuhan tersebut berdampak terhadap kariernya. Ia juga menilai informasi yang disebutnya sebagai berita bohong itu telah mengganggu kehidupan pribadinya.

"Enggak ada sih kerugian materiil atau apa, tapi lama-kelamaan takut mengganggu karier juga ya. Dan terlalu simpang siur juga fitnahnya, dan mengganggu kehidupan pribadi aku juga," katanya.