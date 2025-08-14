Tersingkir dari ACL 2, Manila Digger Ungkap Pelajaran Berharga dari Persib Bandung
jpnn.com - Manila Digger harus mengakui keperkasaan Persib Bandung pada laga play off AFC Champions League Two (ACL) 2.
Tim asal Filipina itu kalah 1-2 pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.
Tertinggal lewat gol bunuh diri penjaga gawang Michael Asong di babak pertama, Manila Digger sempat menyamakan kedudukan melalui sontekan Modou Joof (66').
Namun, Persib kembali unggul setelah Uilliam Barros melesakkan gol pada menit ke-73.
Kekalahan ini membuat Manila Digger tersingkir dari ajang ACL 2 dan akan melanjutkan kiprahnya di AFC Challenge League.
Pelatih Manila Digger Li Haijun memuji perjuangan anak asuhnya yang bermain habis-habisan meski harus mengakui keunggulan Persib.
"Terima kasih kepada pemain kami yang sudah berjuang keras dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan."
"Kami akan berjuang untuk berbenah menjadi yang terbaik dan menjadi klub yang lebih baik," kata Haijun dalam konferensi pers pascalaga.
Komentar pelatih Manila Digger usai dikalahkan Persib Bandung 1-2 di babak kualifikasi AFC Champions League Two.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Masuk Fase Grup ACL 2, Bojan Hodak Mengeluh Soal Ini
- Persib Menang atas Manila Digger 2 - 1, Lulus ke Fase Grup ACL 2
- Persib vs Manila Digger: Ramon Tanque Kembali, Adam Przybek Absen
- Prediksi Persib vs Manila Digger: Wagub Jabar Optimistis Maung Bandung Menang Telak
- Persib Bandung Berpeluang Tambah Pemain Baru, Begini Syaratnya
- ACL 2: Pendatang Baru Manila Digger Siap Uji Kekuatan Persib Bandung