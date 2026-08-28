Tersingkir dari AVC Continental 2026, Timnas Voli Putri Langsung Tatap Asian Games
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia harus mengakhiri kiprahnya di ajang AVC Continental 2026 setelah tersingkir pada babak perempat final.
Kepastian tersebut didapat setelah Medi Yoku dan kolega kalah 1-3 (25-19, 16-25, 12-25, 17-25) dari Iran di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Jumat (28/8).
Namira Maradanti Tegariana dan Chelsa Berliana Nurtomo menjadi top skor Indonesia dengan masing-masing mencetak 11 poin.
Timnas voli putri Indonesia sempat menunjukkan permainan meyakinkan pada set pertama. Namun, performa tersebut tidak mampu dipertahankan hingga akhir pertandingan.
Skuad asuhan Marcos Sugiyama kemudian kehilangan tiga set berikutnya sehingga harus mengakhiri perjalanan di AVC Continental 2026.
Sepanjang turnamen, Garuda Pertiwi hanya mampu meraih dua kemenangan, yakni atas Kazakhstan dengan skor 3-0 dan Australia 3-0.
Hasil tersebut menjadi pelajaran penting bagi Timnas voli putri Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026.
Pada ajang tersebut, Garuda Pertiwi tergabung di Pool A bersama Jepang dan Nepal.
Timnas voli putri Indonesia terhenti langkahnya di perempat final ajang AVC Continental 2026 seusai kalah lawan Iran, Jumat (28/8)
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