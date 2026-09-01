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Tersisa 10 Hotspot di Riau, Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah

Tersisa 10 Hotspot di Riau, Hujan Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah
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Ilustrasi BMKG. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com - Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau mengalami penurunan signifikan, pantauan BMKG terdeteksi hanya 10 titik panas hingga Senin (31/8/2026) pukul 23.00 WIB.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Gita DS mengatakan 10 hotspot tersebut tersebar di empat kabupaten.

Rinciannya, Bengkalis sebanyak dua titik, Pelalawan dua titik, Indragiri Hilir satu titik, dan Indragiri Hulu lima titik.

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“Penurunan jumlah hotspot tersebut terjadi setelah sejumlah wilayah Riau mendapatkan guyuran hujan dalam beberapa hari terakhir,” kata Gita Selasa (1/9).

Hari ini Riau masih berpotensi diguyur hujan di sejumlah wilayah.

Gita mengatakan, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di sebagian wilayah Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti.

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“Pada pagi hari, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti,” lanjutnya.

Memasuki siang hari, cuaca Riau diprakirakan didominasi kondisi udara kabur hingga berawan.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Gita DS mengatakan 10 hotspot tersisa itu tersebar di empat kabupaten. Begini penjelasannya.

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