menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Tertangkap Basah, Pencuri Motor Diamuk Massa di Tanjung Priok

Tertangkap Basah, Pencuri Motor Diamuk Massa di Tanjung Priok

Tertangkap Basah, Pencuri Motor Diamuk Massa di Tanjung Priok
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok mengamankan pencuri sepeda motor yang diamuk massa di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (14/8/2026). ANTARA/HO-Polsek Tanjung Priok

jpnn.com, JAKARTA - Warga Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menangkap seorang pencuri motor, pada Jumat sore.

Pelaku pria berinisial MR diamuk massa. Untungnya dia langsung diamankan petugas Polsek Tanjung Priok.

“Kami menangkap pelaku seusai menerima laporan aksi pencurian dari warga yang mengamuk pada pelaku yang ketahuan mencuri,” kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro, Jumat.

Baca Juga:

Dia mengatakan sekitar pukul 17.45 WIB, tim Opsnal Reskrim Polsek Tanjung Priok menerima laporan pencurian yang pelakunya diamankan warga di Jalan Warakas.

Menurut Handam, kejadian pencurian itu terjadi pada pukul 14.34 WIB. Saat itu pelaku menggunakan sepeda listrik yang disewanya untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri.

Pelaku kemudian menemukan sepeda motor incarannya dan berupaya membawa kabur motor tersebut.

Baca Juga:

Lalu pelaku meninggalkan sepeda listriknya dan membawa kabur motor milik seorang wanita berinisial AND.

“Korban ini langsung mengejar pelaku yang membawa motornya sambil berteriak maling,” ujar Handam.

Warga Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menangkap seorang pencuri motor, pada Jumat sore.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI