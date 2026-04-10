Tertangkap Basah Tampang Pelaku Pemalakan di Tanah Abang

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap tiga orang yang diduga merupakan pelaku pemalakan terhadap seorang pedagang bubur di Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kami membawa tiga pelaku yang masing-masing berinisial TDT, DA, dan OP," kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo, Jumat.

Menurut dia, pada Kamis (9/4) malam, petugas mendapatkan informasi mengenai tindak pidana pemerasan di salah satu warung kopi di wilayah setempat.

Selain itu, petugas juga mendapatkan video terkait tindak pidana pemerasan yang viral di media sosial.

Berbekal keterangan para korban, kata Dhimas, petugas kemudian menangkap tiga orang yang diketahui merupakan warga Kampung Bali, yang diduga menjadi pelaku pemerasan terhadap pedagang bubur dan juga warung kopi.

"Pelapor sedang dagang bubur, kemudian datang tiga orang pelaku meminta uang jatah keamanan sebesar Rp300.000 sambil mengancam akan menusuk apabila tidak diberikan," ujar Dhimas.

Saat ini, ketiga pelaku pemerasan itu masih diinterogasi oleh polisi. Ketiganya juga sudah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil positif Metamphetamine.

Dhimas mengatakan ketiga pelaku tersebut saat ini sudah berada di Mapolsek Tanah Abang untuk proses lebih lanjut, dan petugas juga sedang melengkapi pemberkasan.