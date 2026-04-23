Tertangkap Basah Warga, Pencuri Toko Sembako di Jakbar Babak Belur Dihajar Massa

jpnn.com, JAKARTA - Tertangkap basah warga, seorang pencuri toko sembako di Jalan Sulaiman, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), babak belur dikeroyok massa pada Kamis dini hari.

Pelaku awalnya berjumlah tiga orang, tetapi hanya satu yang dapat ditangkap.

"Awalnya, sekitar pukul 02.30 WIB, korban yang sedang tidur di dalam tokonya dibangunkan oleh anaknya yang melihat pelaku berjumlah tiga orang hendak mencuri," kata Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha saat dikonfirmasi, Kamis.

Melihat kejadian tersebut, korban lantas berteriak maling, sehingga memicu perhatian warga sekitar.

"Lalu, korban bangun dan berteriak, langsung berteriak spontan 'maling-maling', dan kemudian warga pada berdatangan," ujar Aqsha.

Pelaku berinisial KM lalu berhasil diringkus warga, sementara dua pelaku lainnya lolos.

"Warga yang berdatangan langsung mengamankan dan memukuli pelaku," ungkap Aqsha.

Setelah menerima laporan dari warga, pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku.