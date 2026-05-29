Tertangkap Seusai Terekam CCTV, Residivis Pencurian di Indekos Nyaris Dihajar Warga

jpnn.com - Seorang pria berinisial HP (23) nyaris babak belur dihajar warga setelah terekam jelas kamera CCTV saat beraksi mencuri di sebuah indekos di Jalan Kelakar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring Palembang, Jumat (29/5/2026) dini hari.

Warga sudah lama geram lantaran kawasan tersebut kerap kehilangan barang, beruntung pelaku segera diamankan sebelum situasi makin ricuh.

Korban CD (33) mengaku baru menyadari menjadi korban pencurian usai keluar dari kamar mandi dan mendapati sejumlah barang berharga miliknya hilang.

Curiga dengan kondisi kamar yang berantakan, korban bersama pemilik kos langsung memeriksa rekaman CCTV yang baru dipasang karena sering terjadi kemalingan.

"Waktu dicek CCTV, terlihat jelas pelaku memanjat pagar lalu naik ke lantai dua. Wajahnya juga kelihatan saat bawa tas keluar," ujar Korban.

Dari aksi tersebut, pelaku berhasil membawa kabur satu unit ponsel Oppo A15 tas milik korban, serta uang tunai sekitar Rp 1,2 juta. Namun, tas korban akhirnya ditemukan kembali. Sementara uang hasil curian disebut sudah habis digunakan pelaku untuk membeli narkoba.

"Duitnya sudah habis dipakai pelaku. Katanya buat nyabu," ungkap korban.

Warga yang mengenali wajah pelaku dari rekaman CCTV langsung bergerak melakukan pencarian.