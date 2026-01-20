Tertarik Ikut Seleksi Terbuka Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga? Ini Rangkaian Tahapannya

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Seleksi ini terbuka bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun kalangan profesional.

Rangkaian seleksi ini akan berlangsung dalam delapan tahap. Dimulai dari tahapan pertama yaitu pengumuman secara detail perihal seleksi ini mulai 2 Februari 2026. Tahapan ini meliputi pengumuman persyaratan dan peraturan seleksi, yang akan disampaikan melalui laman resmi Kemenpora, tepatnya di https://kemenpora.go.id/pengumuman dan laman Badan Kepegawaian Negara (BKN) di https://asnkarier.bkn.go.id.

Tahapan kedua seleksi adalah pendaftaran online yang dibuka dari 3 Februari 2026 dan ditutup pada 17 Februari 2026. Pendaftaran secara daring ini dilakukan melalui laman BKN di https://asnkarier.bkn.go.id.

Tahapan ketiga yaitu seleksi administrasi akan dilakukan dalam rentang 18 sampai 23 Februari 2026, setelah pendaftaran online ditutup. Dalam tahapan ini berkas-berkas para pendaftar akan diseleksi secara ketat terkait pemenuhan syarat-syarat administrasi oleh sekretariat panitia seleksi.

Hasil seleksi ini lantas akan diumumkan pada tahapan keempat, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi pada 25 Februari 2026. Pengumuman nama-nama para pendaftar yang memenuhi administrasi ini akan dilakukan melalui laman resmi Kemenpora, tepatnya di https://kemenpora.go.id/pengumuman dan laman BKN di https://asnkarier.bkn.go.id.

Seusai diumumkan, para pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan masuk ke tahapan kelima, yaitu seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Seleksi ini berlangsung selama dua hari pada 3 dan 4 Maret 2026, bertempat di Kantor BKN Pusat Jakarta.

Tahapan berikutnya atau tahapan keenam yaitu penulisan makalah, dilakukan pada 10 Maret 2026. Dilanjutkan kemudian tahapan ketujuh yaitu presentasi dan wawancara dengan panitia seleksi yang diselenggarakan selama dua hari, 11 dan 12 Maret 2026. Presentasi ini dilakukan di hadapan penguji.