Tertarik Pada Dunia Fashion Membawa Frantie Jadi Konten Kreator

jpnn.com, JAKARTA - Frantie menjadikan media sosial sebagai ruang untuk berekspresi, menjalin kolaborasi dengan berbagai brand, dan tetap berkarya tanpa mengesampingkan waktu bersama keluarga.

Ketertarikan pada dunia fashion yang tumbuh sejak bangku SMP kini menjadi bagian dari perjalanan Frantie sebagai konten kreator.

Berawal dari kegemaran terhadap gaya berpakaian, aktivitasnya di media sosial berkembang menjadi ruang untuk berbagi keseharian, membuat konten lifestyle, hingga melakukan siaran langsung atau live streaming.

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Frantie aktif membuat konten di media sosial sejak 2016. Melalui akun TikTok @frantie dan Instagram @franteamoon, dia membagikan berbagai konten yang mencerminkan minatnya terhadap fashion dan kehidupan sehari-hari.

Media sosial kemudian menjadi ruang bagi Frantie untuk menyalurkan minat sekaligus mengembangkan kegiatan kreatif yang dapat berjalan berdampingan dengan tanggung jawabnya di rumah.

“Awalnya saya sempat kurang percaya diri untuk live streaming. Saya berpikir, dengan usia yang sudah 40 tahun lebih, apakah nanti akan ada yang menonton? Ada rasa takut kalau sudah live ternyata tidak ada penontonnya,” tutur Frantie.

Meski sempat diliputi keraguan, dia perlahan memberanikan diri untuk mencoba. Frantie mulai menjalani siaran langsung, berbincang dengan penonton yang hadir, dan membiasakan diri berinteraksi di depan kamera.

Seiring waktu, jumlah penonton yang bergabung mulai bertambah. Aktivitas yang awalnya disertai kekhawatiran kemudian berkembang menjadi ruang untuk berbagi cerita dan membangun komunikasi dengan audiens.