jpnn.com, JAKARTA - UOB ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) 2026 mencatat Indeks Sentimen Konsumen Indonesia turun enam poin menjadi 49 pada 2026, dari 55 pada tahun sebelumnya.

Angka tersebut berada di bawah indeks regional yang tetap bertahan di level 54.

Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap inflasi dan biaya kebutuhan sehari-hari.

Studi tersebut menemukan 76 persen responden di Indonesia menyatakan inflasi berdampak negatif terhadap daya beli rumah tangga mereka, naik dari 59 persen pada 2025.

Selain itu, 62 persen responden mengaku mengalami kenaikan biaya hidup sehari-hari, meningkat dibandingkan 44 persen pada tahun lalu.

Kenaikan biaya hidup menjadi kekhawatiran utama responden, disusul kondisi geopolitik global dan meningkatnya pengeluaran rumah tangga.

Kekhawatiran terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan pokok juga melonjak, dari 31 persen pada 2025 menjadi 42 persen pada 2026.

Untuk menyiasati tekanan tersebut, konsumen kini berfokus memenuhi kebutuhan finansial saat ini sekaligus menjaga keamanan keuangan jangka panjang.