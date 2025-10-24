Tertekan Hebat! Pecco Bagnaia Akui Sulit Bersinar di Bawah Bayang-Bayang Marc Marquez
jpnn.com - Francesco Bagnaia buka-bukaan soal tekanan besar yang dirasakannya sejak berbagi garasi dengan Marc Marquez di Ducati.
Kampiun MotoGP 2022 dan 2023 itu itu mengakui performa luar biasa Marquez justru menjadi sumber beban mental yang berat baginya.
Periode Sulit Bagnaia
Musim 2025 menjadi periode terberat bagi Bagnaia. Setelah tampil konsisten dan finis sebagai runner up musim lalu, pembalap Italia itu kini justru kesulitan menemukan performa terbaiknya.
Alih-alih bersaing memperebutkan gelar juara, Bagnaia bahkan terseok dalam perebutan posisi dua besar klasemen sementara.
Ironisnya, di tengah keterpurukan Pecco -sapaan Bagnaia-, Marc Marquez justru tampil menggila.
Pembalap asal Spanyol itu sukses mendominasi lintasan dan memastikan gelar Juara Dunia MotoGP 2025.
"Ketika Anda punya rekan setim seperti Marc yang tampil luar biasa dengan motor yang sama, itu tidak mudah."
"Anda mulai mempertanyakan kemampuan sendiri," ujar Bagnaia dilansir Motosan.
Francesco Bagnaia buka-bukaan soal tekanan besar yang dirasakannya sejak berbagi garasi dengan Marc Marquez di Ducati.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menjelang Seri Malaysia, Alex Marquez Bawa Modal Kuat dari MotoGP Australia
- MotoGP Malaysia 2025: Akankah Alex Marquez Amankan Runner Up?
- MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Kehilangan Arah dengan Ducati?
- MotoGP 2025: Pertamina Enduro VR46 Mengaum di Australia, Diggia Bikin Kejutan
- Cek Hasil Race MotoGP Australia 2025 di Sini
- MotoGP 2025: Kutukan Cedera Belum Berakhir, Jorge Martin Gagal Tampil di Sepang