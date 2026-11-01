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Tertibkan Pemuda Balap Liar, Polres Kampar Tilang 49 Pelanggar, Ada yang Mabuk

Tertibkan Pemuda Balap Liar, Polres Kampar Tilang 49 Pelanggar, Ada yang Mabuk
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Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani memberikan edukasi kepada para pelanggar yang melakukan aksi balap liar di Kampar. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, KAMPAR - Satlantas Polres Kampar menindak 49 pemuda melakukan aksi balap liar.

Penindakan itu dilakukan saat Tim Satlantas Polres Kampar melakukan patroli pada Sabtu (31/10/2026) malam hingga Minggu (1/11/2026) dini hari.

Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdhalia Ramdhani mengatakan patroli digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait maraknya aksi balap liar yang dilakukan sejumlah remaja.

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“Kegiatan ini sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat sekaligus menanggapi keluhan masyarakat terkait maraknya aksi balap liar,” kata Wulan, Minggu (1/11).

Patroli menyasar tiga lokasi yang menjadi tempat aksi balap liar para pemuda di Jalan Lingkar Bangkinang, Jalan Prof M Yamin SH, serta Jalan Bangkinang-Petapahan, tepatnya di depan pintu Tol Bangkinang.

Hasilnya polisi menindak 49 pelanggaran lalu lintas. Rinciannya, 48 sepeda motor dikenakan tilang dan satu pelanggaran berupa surat tanda nomor kendaraan (STNK) juga ditindak dengan tilang.

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Selain penindakan pelanggaran lalu lintas, petugas mendapati pengendara sepeda motor beserta penumpangnya dalam kondisi mabuk.

“Kami menemukan pengendara sepeda motor bersama penumpangnya dalam kondisi mabuk. Langsung kami tindak,” beber Wulan.

Satlantas Polres Kampar menindak 49 pemuda melakukan aksi balap liar pada Sabtu (31/10/2026) malam hingga Minggu (1/11/2026) dini hari.

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