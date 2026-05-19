menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Tertibkan PKL di Cicadas Bandung, Dedi Mulyadi Janjikan Kompensasi Hingga Pekerjaan Baru  

Tertibkan PKL di Cicadas Bandung, Dedi Mulyadi Janjikan Kompensasi Hingga Pekerjaan Baru  

Tertibkan PKL di Cicadas Bandung, Dedi Mulyadi Janjikan Kompensasi Hingga Pekerjaan Baru  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pedagang membongkar lapak berjualannya di Jalan Cicadas, Kota Bandung, Selasa (19/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CIRACAS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan pedagang kaki lima (PKL) di Cicadas, Kota Bandung, yang bangunan kiosnya dibongkar, akan diberikan uang kompensasi.

Sebelumnya, Dedi menantang Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan untuk menuntaskan persoalan PKL yang berlarut-larut di kawasan tersebut.

Dedi memimpin secara langsung proses pembongkaran PKL pada Senin (18/5/2026).

Baca Juga:

Sebelum penertiban, Dedi berdialog dengan Koordinator PKL Cicadas, Amang Herman, dan sepakat untuk melakukan penataan pedestrian dan membongkar puluhan kios yang bertahun-tahun menjadi penyebab kemacetan itu.

Tak hanya penertiban, Dedi Mulyadi juga menawarkan solusi pekerjaan bagi para PKL.

"Kami sepakat untuk melakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar dirapikan, nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki lima nya," kata Dedi, Selasa (19/5).

Baca Juga:

Menurutnya solusi pekerjaan jauh lebih tepat dibanding wacana relokasi yang tidak mengalami kemajuan signifikan.

Dari sisi kebijakan, penataan PKL sebetulnya tidak menuntut adanya kompensasi, tetapi Dedi mengaku penertiban akan membuat para pedagang kehilangan pekerjaan jika tidak disertai solusi pekerjaan lain.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memastikan PKL Cicadas Bandung yang bangunan kiosnya dibongkar, akan diberikan uang kompensasi hingga solusi pekerjaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI