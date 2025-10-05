menu
Tertimbun Longsor, 1 Penambang Emas di Aceh Jaya Meninggal Dunia
Warga mengevakuasi jenazah penambang emas yang tertimbun longsor di blok 20 Desa Panggong Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya, Sabtu (4/10/2025) ANTARA/HO/Warga

jpnn.com - BANDA ACEH - Seorang penambang emas tradisional bernama Zaman (44) meninggal dunia akibat tertimbun longsor saat mencari batu emas di kawasan perbukitan blok 20 Desa Panggong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, Sabtu (4/10).

Kepala Pelaksana BPBK Aceh Jaya, Ag Suhadi mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, yang mana telah terjadinya longsor tebing tanah.

"Korban diketahui bernama Zaman (44) warga desa Pasie Teube Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya," kata  Suhadi di Aceh Jaya, Sabtu (4/10).

Dia menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut, diketahui ada tiga masyarakat Aceh Jaya yang bekerja sebagai penambang emas tradisional tertimbun longsor.

Satu meninggal dunia dan dua selamat.

Korban atas nama Zulfikar mengalami patah tulang dan luka-luka, kini dirawat di RSUD Teuku Umar Calang.

"Satu orang lagi yang selamat atas nama Muhyan," ungkapnya. 

Jenazah korban yang meninggal sudah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan, dan diantar langsung oleh tim di lapangan bersama warga.

Seorang penambang emas di Aceh Jaya, Aceh, meninggal dunia setelah tertimbun longsor.

