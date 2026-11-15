Tertimbun Sejak Sabtu Malam, Balita Korban Longsor di Aceh Tengah Ditemukan Meninggal
jpnn.com, BANDA ACEH - Seorang balita berusia 2 tahun 7 bulan bernama Kayla Faradisa ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor di kawasan Simpang Tiga Uning, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (15/11/2026) siang.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Bahron Bakti mengonfirmasi identitas korban meninggal dunia tersebut dalam laporan resminya dari Banda Aceh.
"Satu jiwa atas nama Kayla Faradisa yang meninggal akibat tertimbun longsor," kata Bahron Bakti, Minggu (15/11/2026).
Peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (14/11/2026) malam. Saat itu, korban bersama keluarganya tengah melintas di ruas jalan Isaq–Pantan. Tiba-tiba tebing di lokasi tersebut longsor, tepatnya di titik yang sebenarnya sudah dipasangi papan peringatan rawan bencana.
Tim gabungan segera dikerahkan untuk melakukan pencarian sejak kejadian. Korban akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu siang sekitar pukul 11.47 WIB dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
Jenazah korban longsor tersebut ditemukan di kawasan aliran sungai, berjarak kurang lebih sekitar 500 meter dari titik awal terjadinya longsor, setelah itu dievakuasi ke puskesmas terdekat.
Berdasarkan laporan BPBA, bencana banjir dan tanah longsor kembali melanda Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu (14/11), disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah setempat.
Akibatnya, air kembali merendam rumah warga dan jalan nasional tertimbun tanah longsor. Musibah banjir dan tanah longsor tersebut menimpa sejumlah desa di Kecamatan Linge dan Lut Tawar
Seorang balita berusia 2,7 tahun bernama Kayla Faradisa ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun tanah longsor di kawasan Simpang Tiga Uning, Aceh Minggu.
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