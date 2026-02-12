Tertinggi di G20, Ekonomi RI Moncer Tumbuh 5,39 %

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan pada kuartal keempat 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen.

Airlangga Hartarto mengatakan, kuartal keempat 2025 ini, Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20.

"Ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara G20. Kemudian pertumbuhan tahunan (year on year) sebesar 5,11 persen, ini juga sangat baik," kata Airlangga dikutip Kamis (12/2).

Dari sisi sektor riil, Airlangga melaporkan bahwa aktivitas manufaktur masih berada pada zona ekspansi dengan indeks sebesar 52,6.

Selain itu, tingkat keyakinan konsumen pada Januari juga menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga mengalami kenaikan menjadi 127 pada Januari 2026. Pada bulan sebelumnya, IKK tercatat sebesar 123,5.

Kemudian, kinerja konsumsi domestik turut menunjukkan tren positif. Penjualan riil tercatat tumbuh 7,9 persen secara tahunan dan angka ini meningkat signifikan dibandingkan Desember tahun lalu yang tumbuh 3,5 persen.

Dari segi neraca perdagangan, pada Desember 2025 mencatatkan surplus 2,51 miliar USD atau surplus selama 68 bulan berturut-turut.